埼玉県大宮球場（写真：筆者撮影）【写真】猛暑のため日傘をさして観戦する人々筆者はこの夏、「野球観戦はどれだけ過酷になっているか」を体感するために、高校野球からプロ野球、独立リーグまで多くの球場を見て回った。「酷暑の中の野球」というと、一般的には「選手の過酷さ」をいう場合が多い。選手は連日炎天下で試合をしているし、それ以上に多くの時間を、陽光が照り付けるグラウンドで練習に費やしている。7月半ばともな