全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の体操女子団体総合で優勝、アーチェリー男子団体で準優勝を果たした福井県立鯖江高で２８日、報告会が行われた。各教室にオンラインで配信され、全校生徒が祝福した。体操女子団体は３年ぶり２度目の優勝。予選を１位通過し、決勝では同高の強みである段違い平行棒で引き離した。３年山戸陽茉主将（１７）は、昨年は腰と右すねのけがで出場できず、今年も大会１か月前までリハ