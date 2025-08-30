Photo: Taro Kanamoto 2024Ç¯8·î13Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹ÂÀÍÛ¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆüº¹¤·¤¬È©¤ò»É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤¬ÌÜ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ÏË¹»Ò¤äÆü»±¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤­¤Æ¤â¡¢³¹Ãæ¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ä¥¬¥é¥¹¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÇÈ¿¼Í¤·¤¿ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³¦¤¬Ïª½Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Î´Ö¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¼êÊü