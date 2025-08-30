¿·³ã¸©¤¬2029Ç¯ÅÙ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë»°¾ò»Ô¤Î»°¾ò¾¦¶È¤È¿·³ã¸©±û¹©¶È¡£¤³¤ÎÅý¹ç·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ8·î29Æü¡¢Î¾¹»¤ÎÆ±Áë²ñÄ¹¤¬ÂìÂô»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤¹¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 29Æü¡¢»°¾ò»Ô¤ÎÂìÂôÎ¼»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¾ò¾¦¶È¤È¿·³ã¸©±û¹©¶È¤ÎÆ±Áë²ñÄ¹¤Ç¤¹¡£Î¾¹»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¶µ°Ñ¤¬º£Ç¯6·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔÀ°È÷·×²è¤Ç2029Ç¯ÅÙ¤ËÅý¹ç¤·¡¢¾¦¶È·Ï¤È¹©¶È·Ï¤Î³Ø²Ê¤ò