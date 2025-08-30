タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。8月25日（月）の放送では、「主夫体験」についてのリスナーメッセージを紹介しました。パーソナリティの吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞昨日は僕が休みで、妻が仕事でした。なので一日“主夫”をしていました。朝食を作り、洗濯や掃除と一通りやりました。僕は基