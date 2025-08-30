☆日本ハム―楽天（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、楽天＝藤井日本ハムの万波が２３年以来２年ぶりとなる２０本塁打到達にリーチをかけている。現在１０８試合で１９本塁打。昨年は１８本塁打で２０本塁打に到達しなかっただけに、２５本塁打の２３年以来２年ぶりの２０本塁打到達なるか。現在レイエスが２８本塁打。日本ハムで２人が２０本塁打以上となれば１９年の中田翔（２４本）、大田泰示（２０本）