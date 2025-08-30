国連安全保障理事会の緊急会合に出席したウクライナのスビリデンコ首相（手前）＝29日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は29日、ロシアによる27〜28日のウクライナ首都キーウへの大規模攻撃を協議する緊急会合を開いた。出席したウクライナのスビリデンコ首相は、ロシアが平和的解決を拒み続ける限り「経済的、軍事的圧力を強化することが不可欠だ」と述べ、各国に制裁強化を呼びかけた。ロシア