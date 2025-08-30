新潟を拠点に活動するアイドルグループ・ＮＧＴ４８の清司麗菜さんは、ガールズスケーターとして日々、スケボーの練習に励むアイドル。今年の夏はスケートボードに乗る機会も多く、充実した日々を過ごしていたようです。グループもいよいよお披露目から１０周年を迎えて……。「清司麗菜の＃ＳｋａｔｅＬｉｆｅ〜ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ１８０〜」の第３４回です。充実した夏この夏、私はかなりスケボーに乗っていた。暑い日が