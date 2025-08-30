中国の研究者はこのほど、超広帯域光電融合集成システムの研究開発に成功し、全周波数帯域にわたって柔軟な調整が可能な高速無線通信を初めて実現しました。これにより、将来、よりスムーズで信頼性の高い6G無線通信の提供が確保される見通しです。関連する研究成果は8月27日に国際学術誌「ネイチャー」（オンライン版）で発表されました。次世代無線通信ネットワークである6Gには、多様化した応用シーンでさまざまな周波数帯に対