モデルの古畑星夏さんが、2025年8月22日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【最新】現役モデルがダイエットのコツ教えます -6kg痩せた秘密は意外とシンプル?!」と題し、最近成功したダイエットの方法を語った。「食べないダイエットっていうのはやっぱりよくない」自身が専属モデルをつとめるファッション雑誌「Oggi」（小学館）9月号で、表紙を飾った古畑さん。初めてのソロ表紙ということで、撮影までに気合いを入れてダイエット