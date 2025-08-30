◇米女子ゴルフツアーFM選手権第2日（2025年8月29日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）第2ラウンドは悪天候による中断が3度あり日没サスペンデッドとなった。47位から出たAIG全英女子オープン覇者の山下美夢有（24＝花王）が8バーディー、2ボギーの66をマークし、31位から出て7バーディー、2ボギーの67で回った古江彩佳（25＝富士通）とともに通算7アンダーで7位（順位はいずれも暫定）に浮上し