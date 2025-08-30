パドレスは29日（日本時間30日）、ザンダー・ボガーツ内野手が左足の非変位骨折で10日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表。ボガーツは27日（同28日）に出場したマリナーズ戦で左足に自打球を当てて負傷。出場は継続していたが、検査の結果で骨折が判明した。米複数メディアによると、ポストシーズンには戻れる可能性が残されているという。パドレスは、ナ・リーグ西地区でドジャース