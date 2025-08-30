◆米女子プロゴルフツアーＦＭ選手権第２日（２９日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）悪天候による３度の中断があり、第２ラウンドは日没サスペンデッドになった。優勝した海外メジャーＡＩＧ全英女子オープン以来４週ぶりの実戦を４７位でスタートした山下美夢有（花王）は８バーディー、２ボギーの６６をマークし、通算７アンダーで暫定７位に順位を上げた。フェアウェーキープ率は１