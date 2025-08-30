イタリアの独裁者として知られるベニート・ムッソリーニのひ孫でプロサッカー選手のＤＦロマーノ・フロリアーニ・ムッソリーニ（２２）が?セリエＡ?デビューを果たした。今季イタリア１部（セリエＡ）ラツィオからレンタルでクレモネーゼに加入。２９日（日本時間３０日）のサッスオロ戦で、２―２の後半３８分からリーグ戦に初出場すると、敵ゴール前でＰＫを獲得。これを味方選手が決めて３―２の勝利に貢献した。チームも開