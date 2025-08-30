レッドソックスは２９日（日本時間３０日）、ウォーカー・ビューラー投手（３１）を解雇したと発表した。ビューラーはドジャースからＦＡとなった昨オフ、年俸２１０５万ドル（約３０億円）で加入。先発の柱として期待されたが７勝７敗、防御率５・４５と振るわず、中継ぎに配置転換されたばかりだった。ドジャースでは２０１９年に１４勝、２１年に１６勝をマークして主戦投手として活躍したが、２２年シーズン途中にトミー・