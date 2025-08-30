米ホワイトハウスで欧州首脳らと協議するトランプ米大統領（右）＝18日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）電子版は29日、トランプ米大統領がウクライナや欧州の首脳に対し、米欧がロシアとの戦闘終結後にウクライナに設けることを検討している非武装地帯（DMZ）の監視を巡り、中国軍の関与を提案していたと報じた。ウクライナや欧州は反対しており、実現性は低い。トランプ氏は18日にホ