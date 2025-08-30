入居に必要な書類を偽造してマンションを賃借させたとして、福岡県警は２９日、福岡、大阪両市の不動産仲介会社の社員の男２人を詐欺容疑などで逮捕したと発表した。マンションは大麻密売グループの栽培拠点や保管場所などになっていた。県警は「犯罪インフラ」として悪用されているとして、福岡県と大阪府に対し、男らが勤める会社に宅地建物取引業法に基づく行政処分を行うよう求める方針。２人は福岡市東区の男（３３）と大