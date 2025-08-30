²¦Î©¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊKNVB¡Ë¤Ï29Æü¡¢9·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤ËÎ×¤à¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇWÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç2»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï4Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¡¢7Æü¤Ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤äMF¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û