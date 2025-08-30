福岡県警は9月1日から3カ月間、小型カメラ「ウエアラブルカメラ」を警察官の制服に取り付け、街頭での職務質問や交通取り締まりの様子を動画撮影する事業を試行する。警察庁の全国的な取り組みの一環。県警には13台のカメラが配備され、自動車警ら隊と博多署で運用する。撮影した映像や音声は、職務執行中にトラブルがあった際、問題がなかったか検証するのに使う。犯罪や事故の瞬間が映っていれば証拠として活用する。証拠と