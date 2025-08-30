東京都板橋区の南西部に位置する東武東上線上板橋駅。かつてこの駅から陸軍の施設へと伸びる専用線が存在した。戦後はGHQに接収され、光が丘地区（練馬区）にあった成増飛行場（のちの米空軍家族住宅グラントハイツ）まで線路を伸ばし、池袋から米軍専用の列車が走ったこともあった。今なお存続していたならば、地域に根差した鉄道路線として活躍したことであろう。戦後、東武鉄道による通勤路線化が計画されたものの、なぜ実現に