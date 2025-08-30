勝利を決定づける２点目をお膳立てした。藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリは現地８月29日、ブンデスリーガ第２節でハンブルクと敵地で対戦。２−０で快勝した。藤田はボランチでフル出場。１−０で迎えた60分、自陣のセンターサークル付近から狙いすましたスルーパスを供給。これに反応したアンドレアス・ホウントンジがボックス内で相手GKをかわし、ゴールに流し込んだ。ブンデスリーガの公式YouTubeチャンネルが試