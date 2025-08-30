日本、中国、韓国の獣医師会の交流会が中国・西安市であり、人獣共通感染症を防ぐための理念「ワンヘルス」の推進に向けた覚書（MOU）を締結した。ワンヘルスを進める日本獣医師会は既に韓国や台湾などと関連協定を結んでおり、ワンヘルスの国際的な理念拡大が進んでいる。重症急性呼吸器症候群（SARS）や新型コロナウイルスなど、人と動物に関係する感染症は世界的に深刻化しつつある。これを防ごうと、人や動物の健康、環境