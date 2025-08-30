取材に応じてくれた、沖縄出身のプロマジシャン・MASA MAGICさん（撮影／大塚奨太）【衝撃写真】マジック披露の様子や世界的なマジックコンクールで優勝時のトロフィーを特別に公開！世界を舞台に活躍する、沖縄出身の“すご腕プロマジシャン”、MASA MAGIC（マサマジック）さんをご存じでしょうか？地元の高校を卒業後、アメリカへ留学して英語を学び、“奇術の殿堂”と呼ばれるハリウッドの会員制クラブ「マジックキャッスル」の