福岡県八女市は28日、「こども誰でも通園制度」導入に向けた条例案など、市議会9月定例会に提案する17議案を発表した。誰でも通園は、親が就労していなくても未就園児を保育所などに預けられる制度。2026年度から全国の自治体で本格導入される。八女市でも条例可決と事業所認定を経て来年4月に開始する予定。2億7145万円を追加する本年度一般会計補正予算案には、再生可能エネルギー利活用事業3242万円などを盛り込んだ。市民