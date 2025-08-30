性暴力やいじめ、虐待などで負う心の傷と、その回復方法について学ぶ「こころのケア講座」が9〜11月、福岡市南区高宮の市男女共同参画推進センター・アミカスで開かれる。NPO法人博多ウィメンズカウンセリングの主催で、女性が対象。自分の感情やこれまでの経験を資料に書き込み、自身と向き合い、傷の癒やし方を知る。全3回で各回の日程とテーマは、9月13日「境界線」▽10月11日「コミュニケーション」▽11月15日「パートナー