29日、米カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁に出廷したマシュー・ボーヤー被告（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（31）の通訳だった水原一平受刑者（40）＝禁錮4年9月で収監中＝が大谷選手の銀行口座から金を盗み賭博の胴元側に不正送金した事件に絡み、西部カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁は29日、違法賭博運営や資金洗浄などの罪に問われた賭博の胴元マシュー・ボーヤー被告（50