戦死した北朝鮮兵の遺族と面会する金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）＝29日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは30日、ウクライナ侵攻でロシア軍を支援するため派遣され戦死した北朝鮮兵の遺族に対する表彰式が29日に開かれたと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記は平壌で遺族と面会して慰めの言葉をかけ「英雄が残した子どもたちは責任を持って育て、勇敢な闘士にする」と述べた。表彰式は今回が2回目。ロ