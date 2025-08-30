人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、森が２９日、自身のＸを更新。スーパーで売っていた鶏肉を「鳥刺しにして食べた」と投稿し、波紋が広がっている。森は１０％引きの「若どりももむね切りおとし」の写真とともに、「スーパーの鶏肉を鳥刺しにして食べた。やっぱり刺身は最高だな！！」とつづったが、鶏肉の生食は食中毒のリスクが高いことが知られており、投稿には注意を喚起