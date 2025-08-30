タレント小池里奈（31）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。愛猫とのツーショットを公開した。小池は「ねこってなんでこんなにかわいいの」と書き出した。「最近のまめの甘え方がとてつもなく可愛いのですが油断してると突然私の体で爪研ぎしようとしてくるので要注意です」とつづり、愛猫を抱きしめた姿を公開。「猫になりたいー」と思いを明かした。そして「本日から舞台のチケット販売始まっております！紀伊國屋書