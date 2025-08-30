急須で淹れたお茶やドリッパーで抽出したコーヒーはひと手間を掛けた分、いつもとはちょっと違う香りと味わい、美味しさを楽しめます。そんな“こだわりの一杯”や“本格的な一杯”をいつでも簡単に作れる嬉しいギアがMakuakeに登場しました。香港発のデザインブランド・simple lab experienceの“魔法のガラス急須”こと「AIRO-mini Black」（8020円〜 8月27日現在）は、お茶やコーヒーを簡単かつスピーディに、カフェで出される