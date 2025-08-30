子役の永瀬ゆずな（10）の保護者が管理するインスタグラムが29日までに更新され、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の出演を報告した。「出演したお知らせです」と書き出し、「2025年8月28日（木）あさ8：00〜8：15 2025年度前期連続テレビ小説『あんぱん』に、中里佳保役で、出演させていただきました」と報告。続けて「ひさしぶりに『あんぱん』チームのみなさまにお会いできてうれしかったです」と明かし、「幼少期ののぶちゃんと