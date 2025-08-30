ロシア大統領府が９月３日に開催される中国戦勝節８０周年軍事パレードを契機にロシアのプーチン大統領と中国の習近平主席が会談する予定であり、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との会談も推進されていると明らかにした。２９日のタス通信など現地メディアは、ロシアのウシャコフ大統領補佐官はこの日のブリーフィングで、３１日から来月３日まで続くプーチン大統領の中国訪問日程を説明しながらこのように述べた、