「ミュージックバンク(字幕付き) #1261」 BTS、TOMORROW X TOGETHERが所属する"ボーイズグループの名門"BIGHIT MUSICが6年ぶりに世に送り出す5人組として、格別な注目を集めているCORTIS(コルティス)。9月8日(月)に正式リリースされる1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」に先立ち、8月18日に開催されたデビューショーケースでお披露目された"5人"のポテンシャルに話題が沸騰。初めての来日にして東京ドーム公演となる「MUSIC E