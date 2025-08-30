大手殺虫剤メーカーのフマキラーHP「ForyourLIFE」などによりますと、全国に生息しているヌカカは現時点で224種類に上り、6月の梅雨時期から9月ごろにかけて最も活動が活発となります。今年は残暑が厳しく、秋にかけても水辺でのレジャーを楽しむ人たちは今後も万全の対策が必要となりそうです。【ヌカカに効果的な対策法は？】・肌の露出を抑える長袖や長ズボンなどを着用し、素肌を隠すことでヌカカから刺されにくくなります。た