家事や仕事で忙しく、子どもとコミュニケーションをとる時間がないときはどうカバーすればいいか。元小学校教師で、特定非営利活動法人この子キャリア応援団団長の上村公亮氏は「アナログな交換日記を活用するといい。交換日記には多くの利点があるが、いくつかの注意点もある」という――。※本稿は、上村公亮著、鎌田和宏監修『不登校児ゼロ教師が伝える親子の幸せな関係と居場所をつくる「子ども日記」』（かんき出版）の一部