東ヨーロッパに位置するルーマニアには、今も古くからの魔女文化が残っているという。言語学者の角悠介さんが2003年に現地留学した際のエピソードを著書『呪文の言語学』（作品社）より、一部紹介する――。写真＝iStock.com／starpik※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／starpik■日本人は知らない不思議の国・ルーマニア初めて訪れたルーマニア。そこに広がっていた光景は想像していた世界と異なっていた。まず空港に着く