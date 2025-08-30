8月28日、森戸知沙希がInstagramを更新した。【写真】自然体な表情の自撮りSHOTも公開森戸は、自身のInstagramアカウントにて、「初ベトナム」「トレインストリート行ったんだけど、電車が目の前ほんとに通ってびっくり！！！」とコメントし、線路の上に立って撮影した写真をはじめとして、ベトナム旅行の思い出ショットを複数公開。また、「何食べてもおいしかったんだけど、バインミーが美味しすぎて感動してた！！！！！普段食