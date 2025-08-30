ママに撫でられて嬉しそうな大型犬に「仕事行ってくるね」とパパが声をかけたところ、あからさまに態度が違う！？衝撃的な対応の違いはTikTokに投稿されると、記事執筆時点で再生回数6万2000回を突破。「つらいw」「戻んのむっちゃ早かったw」「塩対応で草」などの声が寄せられ、投稿には1000件以上の高評価がつくこととなりました。 【動画：ママに撫でられて嬉しそうな大型犬→パパが『仕事に行ってくるね』と声をかけた結果…