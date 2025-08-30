お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは8月29日、自身のInstagramを更新。夏休みに息子と訪れたある場所のショットを披露しました。【写真】かまいたち山内＆息子の姿「沖縄！気になってたとこです」山内さんは「3ouTubeで夏休みの過ごし方を近日アップしますもう分かるよね？最高だよね？行くしかないよね」と報告し、3枚の写真を載せています。1枚目は夏らしい装いで、息子を抱っこする姿です。7月にオープンした「ジャ