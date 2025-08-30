「（オールスター明けのバッティングは）良いと思います」ロッテのネフタリ・ソトはオールスター明け、21試合に出場して打率.279（61打数17安打）、2本塁打、8打点の成績を残す。オールスター明け初戦となった7月27日の日本ハム戦、「追い込まれていたのでシンプルにストライクゾーンに来た球をしっかり打ち返すことだけを考えていたよ。しっかり捉えることができて良かったよ」と4回に第9号3ランを含む3安打。7月31日の楽天