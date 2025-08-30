ÊÝ·ò»Õ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬12¥­¥íÁé¤»¤¿·Ð¸³¤È¡¢ÊÝ·ò»Õ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç²È¡×¤È¤·¤Æ3000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾¾ÅÄ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Î¿·½ñ¡Ø¤º¤Ü¤é¤ä¤»12kg¡ª·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È200¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¯3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ß¤ëÁé¤»¤ë¡¢·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ãËÜµ­»ö¤Ï¡Ø¤º¤Ü¤é¤ä¤»12kg¡ª·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È20