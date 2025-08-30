かかじりさんは、2児の母。新居へ引っ越したところ、5歳の息子・かいくんと同じ年のこうたくんと出会います。こうたくんは、毎日、かかじりさん宅のドアを乱暴にたたき、遊びにくるようになります。そして、唐突に「犬を飼うことにした」と告げられ、事件が起こります…。かかじり(@kakaziri)さんが実際に体験した近隣トラブル『毎日来るご近所こうた君』をダイジェスト版でごらんください。 ©kakaziri ©