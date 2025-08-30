劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の描き下ろしイラスト「戦支度」を使用した劇場グッズの事後通販が決定した。絵柄が公式サイトで公開されており、不死川実弥の腹筋バキバキなイラストが話題となっている。【画像】腹筋バキバキ！傷だらけの不死川公開された『鬼滅の刃』新イラスト劇場グッズは、キービジュアルや物語を題材にしてデザインされたグッズで、使用されたイラストはファンの間で好評。不死川のイ