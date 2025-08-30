インタビューに答えはない。人に聞くのではなく、人の話を聞いて“掘り下げる”というのはつくづく難しい。ライターでありインタビュアーの筆者も、日常的にそう痛感する1人だ。先日放送された日向坂46のメンバーが出演した番組『放送作家松田好花 リターンズ』（テレビ東京系）は、インタビューの本質を改めて考えさせられるものだった。【写真】日向坂46・松田好花インタビュー初写真集で見せた“涙の理由”を語る■相手が涙