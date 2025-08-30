タレント・かとうれいこが水着姿のグラビアショットをアップした。「かとうれいこ２７年ぶり最新写真集『ＡＲＯＵＮＤ』（講談社）が１０月３日（金）に発売します」と３０日までに更新したインスタグラムで告知。「２７年ぶり？！多分私が１番びっくりしています。素敵なチームの皆さんと初めて訪れたオーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました」と伝え、細いストラップのワンショルダーの水着で魅惑的なまなざしで