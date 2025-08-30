Image: abxylute 久々の立体ゲーム機キタ！ 2011年に発売した携帯ゲーム機のニンテンドー3DSは、 裸眼で立体視ができるオドロキの一品でしたよね。あれ以降、ゲーム機に3Dブームが来なかったのは、ちょっと残念に思います。ホントはPCですけどね米国abxyluteの「abxylute 3D One」は、裸眼で立体視ができる携帯PC。Nintendo Switchと同じスタイルで、15.6型ディスプレイを挟む左右のコントロ