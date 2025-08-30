米カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁は29日（日本時間30日）、ドジャース・大谷翔平投手の元通訳、水原一平受刑者（40）が参加した違法賭博の胴元だったマシュー・ボウヤー被告（50）に禁錮12カ月1日と保護観察2年の判決を言い渡した。米スポーツ専門局ESPNなどが報じた。求刑は禁錮1年3カ月だった。ジョン・ホルコム判事はボウヤー被告に対し、ギャンブル依存症カウンセリングの受講と、10月10日までの出頭を命じた。また