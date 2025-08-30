À÷¿§ÂÎ¤Î°Û¾ï¤Ç¿´Â¡¤Ê¤É¤Ë½Å¤¤¼À´µ¤òÈ¼¤¦ÀèÅ·À­¤ÎÉÂµ¤¡Ö18¥È¥ê¥½¥ßー¡×¡£ 1ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬¤ï¤º¤«5¡ó¤«¤é10¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿18¥È¥ê¥½¥ßー¤òÊú¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤ò·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤ëÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µÈ²¬¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó ÃæÄÅ»Ô¤Ë½»¤àµÈ²¬¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó1ºÐ¤Ç¤¹¡£ 18ÈÖÌÜ¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê1ËÜÂ¿¤¤¡¢¡Ö18¥È¥ê¥½¥ßー¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¡Êì¡¦µÈ²¬Í³¹áÍû¤µ¤ó¡Öµ¿¤¤¤Ï