「めちゃくちゃもったいない敗戦だった」伊藤翔も悔やむ。８月23日に行われたJ１第27節で、横浜FCはガンバ大阪と敵地で対戦。41分にアダイウトンの得点で先制に成功するも、前半の終了間際に同点弾を献上。迎えた後半に２失点。タイムアップ直前に室井彗佑のゴールで１点差に詰め寄るも、２−３の逆転負けを喫した。伊藤は「前半は１−０で帰ってこなければいけなかった」と振り返る。それができず「向こうに希望を与えてしま