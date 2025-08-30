¾®Àôº£Æü»Ò¡ß¥Ë¥ã¥ó¥³¥í¥¸¡¼Ç­³Ø¥Õ¥©¡¼¥é¥à£Ó£ð£å£ã£é£á£ì²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¾®Àôº£Æü»Ò¡ß¥Ë¥ã¥ó¥³¥í¥¸¡¼Ç­³Ø¥Õ¥©¡¼¥é¥à£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢¶¨»¿¡¦¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡Ë¤¬£··î£²£´ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¤è¤ß¤¦¤êÂç¼êÄ®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÇ­³Ø(¥Ë¥ã¥ó¥³¥í¥¸¡¼)¡×¤Î£²¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£Âè£±Éô¾®Àô¤µ